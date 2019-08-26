РИАМО - 26 авг. Госинспекция по недвижимости ликвидировала незаконную пристройку у объекта культурного наследия на востоке Москвы по адресу: Преображенская площадь, дом №7, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Здание по данному адресу представляет собой историко-культурную ценность и является объектом культурного наследия – «Преображенская площадь – центр села «Преображенское».

«В середине XVII – начале XVIII веков здесь размещался Полковой двор гвардейского Преображенского полка, а спустя век – проводились главные торжества с освящением новых боевых знамен полка в присутствии Императора Александра III. К объекту культурного наследия была незаконно возведена входная группа в подвальное помещение, где расположено предприятие общественного питания», – говорится в сообщении.

Входная группа была пристроена незаконно, при отсутствии необходимой разрешительной документации, в том числе разрешения департамента культурного наследия Москвы на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

«Факт устранения нарушения земельного законодательства подтвержден Госинспекцией по недвижимости. Приняты меры по сносу пристройки. Проведены работы по восстановлению облика здания», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.