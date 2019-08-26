РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. Фестиваль народного творчества «Славянское подворье» в поселке Дубровицы Подольска в выходные посетили около 28 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Дубровицах в минувшие выходные проходили два фестиваля: с 24 по 25 августа – театрально-музыкальный фестиваль «Сон в летнюю ночь» и 25 августа на Певческом поле традиционный XI Открытый межрегиональный фестиваль народного творчества «Славянское подворье».

«Это были два красивых подарка, заслуживших тысячи восторженных отзывов и благодарностей. Премьера фестиваля «Сон в летнюю ночь» удалась, а далее предстоит продумать масштаб его проведения во второй раз. Продолжит свою эстафету и родившийся на подольской земле 11 лет назад фестиваль «Славянское подворье», который в 2019 году побил свой же установленный в прошлые годы рекорд – 25 августа его посетили порядка 28 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Как отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева, на театральный фестиваль в 2020 году планируется приглашать больше европейских уличных театров.

«Широкие народные гуляния – это традиция подольской земли. У людей, посетивших праздник двух фестивалей, настроение было отличное. Это было видно по востребованности каждой площадки, по тому, какой интерес они вызывали. Городской округ Подольск в эти дни искренне радовался гостям, уникальным творческим программам, креативным идеям и тому, как органично праздник двух фестивалей вписался в красивую природу живописных Дубровиц», – пояснил глава горокруга Николай Пестов.