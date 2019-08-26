РИАМО - 26 авг. В результате пожара в жилом доме в столичном районе Зябликово погиб один человек, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

В 16:42 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: Задонский проезд, дом 34, корпус 1. Происходило загорание в квартире на 14 этаже в жилом 14-этажном доме.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения в 17:08 локализовали пожар на площади 30 квадратных метров, а в 17:13 ликвидировали. В результате пожара погиб один человек», – говорится в сообщении.

Из соседних квартир пожарные спасли двух человек.