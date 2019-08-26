РИАМО - 26 авг. Более 20 бригад врачей будут осуществлять медицинское обеспечение Международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Губернатор (Андрей Воробьев - ред.) поставил четкую задачу – обеспечить безопасность и комфорт посетителей Международного авиационно-космического авиасалона. В период проведения мероприятия на месте будут дежурить 21 бригада медиков. Это бригады экстренной медицинской помощи территориального центра медицины катастроф Московской области, бригады скорой медицинской помощи, специализированные бригады МОНИКИ имени Владимирского», – сказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что Минздрав области проработал маршрутизацию пациентов в ближайшие медицинские организации.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований.

В авиасалоне примут участие порядка 30 стран-участниц и 1 тысяча предприятий и организаций. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность подготовки к Международному авиационно-космическому салону и его организации, так как данное мероприятие традиционно посещает большое число людей.