РИАМО - 26 авг. На Никольском шоссе в подмосковном Одинцове 27 августа для транспорта сделают недоступным железнодорожный переезд, автомобилистам посоветовали спланировать пути объезда, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Временная мера будет действовать с 09:00 до 18:00 на переезде, расположенном на 63 километре перегона Петелино – Кубинка-1, рядом со станцией «Кубинка-1» (18 километров автодороги Шихово-Шарапово-Кубинка) будет закрыто. Госавтоинспекторы предложили варианты объезда этого участка.

«(Объехать можно – ред.) через железнодорожный переезд вблизи станции «Чапаевка», расположенный на 67 километре перегона Петелино – Кубинка – 1; по автодороге Можайское шоссе-Новый городок; ММК Аниково – Агафоново – Кубинка», – отмечается в материале.

Госавтоинспекторы порекомендовали водителям воспользоваться картографическими онлайн – сервисами, чтобы выбрать оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте.

В случае технических поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций можно обратиться в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71.