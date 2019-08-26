РИАМО - 26 авг. Грузовой автомобиль, опрокинувшийся в Москве на Волоколамском шоссе, удалось поднять, проводится уборка проезжей части, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.
Видео ликвидации последствий аварии опубликовано на странице ЦОДД в Twitter. На кадрах видно, как грузовик поднимают с помощью крана, три полосы шоссе перекрыты. Рядом дежурят экстренные службы.
«Движение на Волоколамском шоссе все еще затруднено, по возможности пользуйтесь альтернативными маршрутами», — говорится в сообщении.
Авария случилась днем в понедельник в районе дома 95. В результате ДТП никто не пострадал.
ДТП на Волоколамском шоссе: грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой и перевернулся. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.— ЦОДД (@gucodd) 26 августа 2019 г.
Движение в направлении и центра, и области ограничено до двух полос. Объезжайте! pic.twitter.com/iz4CxMbJxx
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