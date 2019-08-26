РИАМО - 26 авг. Грузовой автомобиль, опрокинувшийся в Москве на Волоколамском шоссе, удалось поднять, проводится уборка проезжей части, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

Видео ликвидации последствий аварии опубликовано на странице ЦОДД в Twitter. На кадрах видно, как грузовик поднимают с помощью крана, три полосы шоссе перекрыты. Рядом дежурят экстренные службы.

«Движение на Волоколамском шоссе все еще затруднено, по возможности пользуйтесь альтернативными маршрутами», — говорится в сообщении.

Авария случилась днем в понедельник в районе дома 95. В результате ДТП никто не пострадал.