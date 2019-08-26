РИАМО – 26 авг. В Красногорске впервые провели День открытых дверей спортивных учреждений, гостям предложили записаться в секции, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Более 400 человек пришли покататься на коньках и поболеть за юниоров академии хоккея имени В.В. Петрова. Все желающие смогли получить автограф олимпийского чемпиона, выдающегося хоккеиста Николая Борщевского.

«В таком формате фестиваль спорта проводим впервые. Все спортивные учреждения на единой площадке «Красногорск Арена», и у родителей есть возможность поговорить с тренерами и руководителями секций, своими глазами все увидеть и попробовать», – сказала глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Она также напомнила, что в Красногорске более ста различных секций. Физкультурой и спортом регулярно занимается 98 тысяч человек, почти треть из них – дети.