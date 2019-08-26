РИАМО – 26 авг. С начала лета в акции «Научись плавать» в Подмосковье поучаствовали свыше 65 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Обучающие занятия проходят в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях Подмосковья, а также в лагерях с круглосуточным пребыванием детей. Обучение проводят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», регионального отделения ВОСВОД», – говорится в сообщении.

На занятиях детей учат практическим навыкам плавания, правилам безопасного поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, специалисты рассказывают детям о работе в Подмосковье единого номера вызова экстренных служб – 112. Ребятам разъясняют, в каких ситуациях нужно звонить в систему-112, что сообщать оператору, предупреждают о недопустимости хулиганских звонков.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье уделяется повышенное внимание обеспечению безопасности детей, отдыхающих в летних лагерях. Проведение акции «Научись плавать» позволяет снизить вероятность несчастных случаев на водоемах с участием детей, помогает сохранить их жизнь и здоровье», – отметил Пестов.

Акция «Научись плавать» проходит в регионе с 2016 года и рассчитана на детей в возрасте от 6 до 16 лет. За это время в ней приняло участие около 150 тысяч детей.