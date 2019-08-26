РИАМО – 26 авг. ГУП «Московский метрополитен» намерено закупить элементы противопожарного оборудования, соответствующий контракт выставят на аукцион, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Представят закупку в Московской торгово-промышленной палате 28 августа в рамках проекта «Биржа торгов».

«Закупка метрополитена предусматривает поставку 18,5 тысяч элементов противопожарного оборудования, которое необходимо заменить из-за истекшего срока службы или потери своих характеристик», – говорится в сообщении.

Такие закупки проводят ежегодно, что позволяет обеспечить пожарную безопасность в столичном метрополитене.

Публичное представление данной закупки проведут в формате диалога между представителями заказчика и бизнеса. Площадка находится по адресу: Москва, Петровка, 15. Начало мероприятия – в 10:00.

Принять участие можно абсолютно бесплатно, однако требуется предварительно зарегистрироваться на сайте.