РИАМО - 26 авг. На ТТК Москвы завершили ремонт самого длинного в России Лефортовского тоннеля, там заменили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку, привели в порядок дождеприемные решетки, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

«Дорожно-ремонтные работы в Лефортовском тоннеле проводились с применением технологии бесшовной укладки асфальтобетонной смеси. При такой технологии работы ведутся одновременно на всей ширине проезжей части и требуют полного перекрытия дорожного движения. Асфальтовое покрытие, уложенное единым «ковром», служит гораздо дольше», – говорится в сообщении.

Лефортовский тоннель не только самый длинный в России, но и самый широкий в Европе. Он проходит под Яузой и Лефортовским парком. Его длина – больше 3 километров, высота – 4,5 метра, а максимальная глубина под землей – 35 метров.

В тоннеле отремонтировано 90 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В работе задействовали около 250 единиц техники и более 500 человек. Последний раз там меняли асфальт в 2016 году.