РИАМО – 26 авг. Перед школой дети должны проходить ревакцинацию, потому что учебное заведение представляет из себя необычную для их организма среду, в которой они также подвергаются большой умственной и эмоциональной нагрузке, из-за чего особенно подвержены инфекционным заболеваниям, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Своевременная вакцинация и ревакцинация помогают: защитить ребенка от инфекции, предотвратить пропуски занятий, избежать необходимости брать больничный лист по уходу за ребёнком и отсутствовать на работе, снизить риск заражения коклюшем у наиболее уязвимой группы детей – малышей первого года жизни», – отмечается в сообщении.

К шести-семи годам, когда нужно отправляться в школу, детям уже делают целый ряд прививок от разных болезней – туберкулеза, пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции типа b, гепатита B, полиомиелита. Также ребенок должен ежегодно проходить вакцинацию от гриппа. Кроме того, к младшему школьному возрасту делают прививки от коклюша, дифтерии, столбняка, кори, эпидемического паротита и краснухи.

«Перед поступлением в школу и в школьные годы детям рекомендуется получить реактивацию от следующих инфекций: коклюш, столбняк, дифтерия, корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп (ежегодно)», – дополняется в материале.

Данные заболевания являются очень заразными и крайне опасными, поэтому перед поступлением в первый класс нужно пройти ревакцинацию. При этом ревакцинацию от дифтерии и столбняка нужно проводить каждые 10 лет.

Уменьшение риска инфекционных заболеваний является залогом здорового развития детей.