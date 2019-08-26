РИАМО – 26 авг. В ангаре столичного конноспортивного клуба «Битца» обнаружили мертвого конюха, у мужчины были многочисленные переломы, пишет понедельник РЕН ТВ.

У погибшего Игоря Мантолова — многочисленные переломы. При этом ангар был закрыт изнутри. На момент обнаружения, 25 августа, мужчина был мертв около трех суток.

«По некоторым данным, погибший работал в этом клубе вахтовым методом, он приезжал из Бурятии ухаживать за лошадьми. Предполагается, что смертельные травмы мужчине нанесло животное», — говорится в сообщении.

По данным издания, 49-летний Мантолов всю свою жизнь посвятил конному спорту. Он принимал участие в соревнованиях и занимал призовые места.