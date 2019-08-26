РИАМО - 26 авг. В промзоне на Рябиновой улице в Москве построят точку обслуживания автотранспорта, общая площадь здания составит более 1 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Этот автосервис будет выполнен в современном стиле. Несмотря на довольно бюджетную отделку, архитекторы постарались сделать здание динамичным и интересным за счет цветовых акцентов и выступающих из основного фасада объемов», – заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

По его словам, строительство автосервиса обусловлено большим количеством автомобилей, которые каждый день выезжают на улицы Москвы.

Проект автосервиса предусматривает возведение двухэтажного здания, первый этаж которого будет занимать вестибюль и помещения для обслуживания автомобилей, вместе с техническими помещениями и комнатами персонала. На втором же этаже расположится офис.

«На фасаде предусмотрена подсветка, а днем солнечный свет будет проходить через витражное остекление. Фасады будут отделаны сэндвич-панелями, а также металлическими кассетами. Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят», – говорится в материале.

Заказчиком строительства выступило ООО «Инкрит». Проектированием занимается ООО «ПСК Прозрачный мир».