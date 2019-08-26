РИАМО - 26 авг. В Московской области утвердили график приема граждан в приемной регионального правительства на сентябрь текущего года, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

Приемная подмосковного правительства находится в Москве по адресу: Садовая-Триумфальная улица, дом 10/13, строение 2.

Приемы начнутся 2 сентября. В этот день в 15:00 посетителей примет министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников. Третьего сентября в 15:00 с гражданами встретится министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

На 4 сентября назначены два приема: в 10:00 начнется прием у председателя комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислава Гордиенко, в 15:00 – у начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олега Баженова.

Пятого сентября в 10:00 можно посетить прием министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, а 6 сентября с 10:00 - министра социального развития региона Ирины Фаевской.

Девятого сентября состоятся два приема: у председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Ивана Советникова в 10:00 и министра регионального правительства по информационной политике Анастасии Звягиной в 15:00.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева проведет прием 10 сентября в 15:00, министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова – 11 сентября в 10:00, руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина – 12 сентября в 10:00.

Прием министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана состоится 13 сентября в 10:00. Шестнадцатого сентября пройдут два приема: в 10:00 граждан примет председатель комитета по ценам и тарифам региона Мария Пичугина, а в 15:00 — министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова.

Сразу три приема намечены на 17 сентября: в 10:00 – у замминистра образования Подмосковья Елены Михайловой, в 15:00 – у зампреда правительства Московской области Александра Чупракова и министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.

Восемнадцатого сентября в 10:00 заявителей примет министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в 15:00 - зампред правительства региона Игорь Тресков.

Девятнадцатого сентября снова состоятся три приема: в 10:00 – у начальника Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артура Гарибяна, в 15:00 – у первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой и министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин примет граждан 20 сентября в 13:00. Двадцать третьего сентября в 10:00 состоится прием у министра культуры Подмосковья Нармин Ширалиевой, в 15:00 – у начальника Главного управления культурного наследия Московской области Валерии Березовской.

Два приема запланированы и 24 сентября - у замминистра экологии и природопользования Московской области Вадима Воронцова в 10:00 и зампреда правительства Московской области - руководителя Главного управления территориальной политики региона Марии Нагорной в 15:00.

Три приема назначили на 25 сентября: в 10:00 заявителей примет зампред подмосковного правительства Максим Фомин и министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев, в 15:00 - министр областного правительства по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев.

Двадцать шестого сентября в 10:00 можно прийти на прием к исполняющему обязанности министра энергетики Московской области Виталию Носову, а в 15:00 - зампреду правительства Подмосковья – министру экологии и природопользования региона Дмитрию Куракину.

На 27 сентября назначены два приема: у министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгения Хромушина в 10:00 и зампреда областного правительства Вадима Хромова в 15:00.

Заключительный прием состоится 30 сентября. В этот день в 15:00 граждан примет министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан.