РИАМО - 26 авг. Накануне в городском парке подмосковного Красногорска прошел областной «Экофест», участие в нем приняли более 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В рамках мероприятия прошел экологический квест, также были организованы практические мастер-классы и развлекательная программа. Кроме того, в ходе «Экофеста» впервые в Московской области был продемонстрирован один из основных трендов безотходного производства – капшеринг.

«Красногорск сегодня стал центром нового экологического движения, приятно видеть, как благодаря неравнодушным жителям, нашим активистам экопросвещение в нашем округе обретает новые интересные формы», – отметила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Организаторами фестиваля «Экофест» выступили АНО «Экологичные ресурсы» и движение «Раздельный сбор Красногорск». Их поддержала администрация городского округа и МАУК «Парки Красногорска».

В прошлом году экоактивисты из Красногорска стали лауреатами специальной премии губернатора «Наше Подмосковье».