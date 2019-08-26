РИАМО - 26 авг. В центре Москвы под Патриаршим мостом молодой человек получил пулю в грудь после того, как вмешался в ссору компании мужчин, пострадавший отказался писать заявление в полицию, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Парень 1996 года рождения возвращался из парка ночью 25 августа. Под мостом он увидел группу ругающихся мужчин. Он сделал им замечание, вспыхнула еще одна ссора. В итоге один из компании два раза выстрелил в молодого человека.

«Пострадавший вынужден был обратиться в службу скорой медицинской помощи, которая его доставила в медицинское учреждение. В больнице ему была оказана помощь и поставлен диагноз: непроникающие ранения груди из травматического оружия, ранение левого плеча из травматического оружия», — сказал собеседник агентства.

Пострадавший отказался писать заявление в полицию и заявил, что никаких претензий не имеет. Кроме того, он попросил больше не беспокоить его по этому происшествию.