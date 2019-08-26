РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. В подмосковном Подольске по просьбе жительницы отремонтировали тротуар на улице Свердлова, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать тротуар на улице Свердлова, у дома №9А. Она отметила, что асфальтовое покрытие разрушено около пешеходного перехода.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Работы по ремонту тротуара на улице Свердлова выполнены», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.