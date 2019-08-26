РИАМО - 26 авг. По просьбе церковной общественности в Домодедове открыли памятник наместнику Псково-Печорского Монастыря Архимандриту Алипию, которому принадлежит заслуга полного восстановления монастыря и управление им в течение многих лет, сообщается на сайте администрации городского округа.

Перед открытием памятника Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской епархии провел службу в соборе всех святых в земле Российской просиявших. Со дня рождения Алипия прошло уже 105 лет. В годы Великой Отечественной войны он вел активную борьбу за Родину, освобождая Прагу и беря Берлин.

«Он вернул множество культурных и церковных ценностей, вывезенных нацистами во время войны, восстанавливал Свято-Троицкую Сергиеву лавру как реставратор и художник. Воздвиг из руин и на протяжении многих десятилетии возглавлял единственную действующую обитель - Псково-Печорский монастырь», — говорится в сообщении.

В знак уважения заслуг Алипия Домодедовская церковная общественность выступила с инициативой увековечить его память.

В церемонии открытия памятника приняли участие глава городского округа Домодедово Александр Двойных, председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган и депутат Московской областной думы Олег Жолобов.