РИАМО – 26 авг. В дни проведения авиасалона МАКС-2019, с 27 августа по 1 сентября, в Жуковском и Раменском ограничат движение и парковку, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В период проведения международного авиационно-космического салона «МАКС-2019», с 27 августа по 1 сентября, с 6:00 до 22:00 движение транспорта на дорогах в городах Жуковский и Раменское будет ограничено. Для грузового транспорта движение ограничат в Раменском на участке дороги Москва – Жуковский с 26,3 по 35 километр в сторону Жуковского», — говорится в сообщении.

Для транзитного транспорта, кроме автомобилей жителей Жуковского, либо владельцев специальных пропусков, движение будет закрыто на следующих участках: подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от М-5 «Урал»; Москва – Жуковский с 32,4 по 35 километр в сторону Жуковского; Москва – Жуковский – аэропорт «Быково» с 2,6 по 3,8 километр в сторону Жуковского.

В черте Жуковского ограничения введут на улицах Кооперативная, Горького, Дзержинского, Мичурина, Жуковского, Гагарина, Мясищева, Дугина, Наркомвод, Туполева и Чкалова.

Для оптимизации дорожной ситуации будет изменена организация движения по улице Жуковского с односторонним движением в обратном направлении в сторону платформы «Отдых» с установкой соответствующих дорожных знаков. В Раменском на улице Электрификации ограничат круговое движение в сторону Жуковского.

В дни проведения авиасалона с 6:00 до 22:00 будет запрещена парковка на следующих автодорогах: Островцы – Верея» с 0 по 4,9 километра; подъезд Жуковскому (ЛИИ имени Громова) от М-5 «Урал» с 0 по 6,6 километра; Жуковский, улица Гагарина с 0 по 3,4 километра, улица Чкалова с 0 по 2,7 километра, улица Амет-хан Султана с 0 по 0,8 километра, улица Туполева с 0 по 5,1 километра, улица Горького с 0 по 1,4 километра, улица Праволинейная с 0 по 1,9 километра, улица Наркомвод с 0 по 3,4 километра, улица Дзержинского с 0 по 0,9 километра, улица Жуковского с 0 по 1,5 километра, улица Кооперативная с 0 по 4,1 километра.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований. В авиасалоне примут участие порядка 30 стран-участниц и 1 тысяча предприятий и организаций.