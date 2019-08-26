РИАМО – 26 авг. В Павлово-Посадскую центральную районную больницу попал мужчина 1976 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки, которое он получил в конфликте, произошедшем на рынке «Южный», сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В тот же день, но позже в больницу самостоятельно обратился местный житель 1953 года рождения, который был госпитализирован с диагнозом – сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы. Установлено, что в ходе ссоры на рынке «Южный» он ранил другого мужчину ножом», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержат в соответствии со статьей 91 УПК РФ.