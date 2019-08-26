РИАМО – 26 авг. В Москве продлили арест Даниле Беглецу, его обвиняют в нападении на росгвардейца во время митинга 27 июля, пишет в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Ранее Тверской районный суд Москвы провел предварительное слушание по делу Беглеца, которому предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Согласно данным СК РФ, Данила Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко на несогласованном митинге в Москве применили насилие в отношении некоторых сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии.

Несогласованный митинг прошел в Москве 27 июля, участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму ряд незарегистрированных кандидатов. Во время акции задержали более 1 тысячи человек. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Фигуранты дела о беспорядках в Москве признали вину в нападении на росгвардейцев>>