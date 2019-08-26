РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. В подмосковном Подольске определили подрядчика на строительство пристройки к школе №13 на Бородинской улице, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам аукциона на проведение работ по реконструкции здания школы №13 и возведению пристройки к ней на Бородинской улице в городском округе Подольск контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Строй Групп». Ввести новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2020 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проектной документации, в рамках проекта предусмотрена реконструкция существующего здания школы и строительство нового корпуса на 300 учащихся. Общая проектная вместимость в результате работ составит 900 мест.

На прилегающей территории общей площадью более 2,4 гектаров появятся стадион с беговыми дорожками и площадками для игр, территория отдыха для разных возрастных групп учащихся, игровая, учебно-опытная и хозяйственная зоны, а также площадка для общешкольных мероприятий. В рамках благоустройства будут высажены деревья и кустарники, устроены клумбы и цветники. Реализация проекта осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется из средств бюджета.