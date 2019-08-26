РИАМО - 26 авг. Пожар произошел в деревне Синьково в Раменском городском округе, возгорание тушили 11 спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

О пожаре специалисты МЧС узнали в 08:50, когда сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную часть центра управления в кризисных ситуациях. Горел частный дом по адресу: городской округ Раменский, деревня Синьково, улица Кленовая, дом 20.

«В 12:00 ликвидация последствий пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники и 11 человек», - говорится в сообщении.

Также сообщается об одном пострадавшем.