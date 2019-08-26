РИАМО - 26 авг. Подмосковные власти утвердили график приема граждан в приемной регионального правительства сотрудниками Московской областной коллегии адвокатов на сентябрь 2019 года, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

Адвокаты примут жителей 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 34 сентября с 10:00 до 14:00. Консультации проведут по адресу: Москва, Садовая-Триумфальная улица, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию осуществляется по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.

Бесплатные юридические консультации оказывают только жителям Московской области.