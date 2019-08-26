РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. Подольский спортсмен Артем Ушаков стал бронзовым призером Кубка мира по пауэрлифтингу, соревнования проходили в минувшие выходные в Москве, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве с 24 по 25 августа проходили соревнования на Кубок мира по пауэрлифтингу, в котором принял участие подольский спортсмен молодежного центра «Максимум» Артем Ушаков.

«Наш спортсмен занял почетное третье место в дисциплине по становой тяге с результатом 245 килограммов и, к сожалению, получил травму», – говорится в сообщении.

Пауэрлифтинг или силовое троеборье – силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса.