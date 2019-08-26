РИАМО – 26 авг. Директор Института образования НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Абанкина уверена, что факультативные занятия по компьютерным играм позволят школьникам освоиться в цифровой среде, сообщает aif.ru.

Ранее в Институте развития интернета предложили ввести уроки компьютерных игр в старших классах. Среди отобранных игр оказались Dota 2, Minecraft и World of Tanks. Авторы инициативы считают, что новые занятия должны развивать у детей стратегическое и логическое мышление, также игры приучат принимать быстрые решения и работать в команде.

«Киберспорт развивает соревновательность, компетенции в достижении цели, постановке задач, умение ориентироваться в виртуальных пространствах, в том числе образовательных, и вообще в средах дополненной реальности, быстро принимать решение», — сказала Абанкина.

Она также согласилась, что киберспорт «прокачивает» навыки командной работы.

В целом, по мнению эксперта, занятия по компьютерным играм вписываются в тренд по цифровизации образования.

«Научить детей работать в цифровой среде, создать условия для параллельной работы целых классов сегодня крайне важно. Поэтому в качестве факультатива занятия по киберспорту можно только поддержать», - подчеркнула Абанкина.

Ученые уже выяснили, что получасовая игра на компьютере улучшает пространственную память и мышление, позволяет лучше фокусироваться на задаче и быстрее ее решать. Однако благотворно влияет на умственные способности только непродолжительная игра умеренной сложности. Более того, киберспортсмены активнее учат иностранные языки, ведь команды в основном состоят из представителей разных национальностей.

Тем не менее при организации киберспортивных факультативов важно учитывать ряд аспектов, добавила эксперт.

«Здесь очень многое зависит от квалификации тех, кто будет предлагать и реализовывать подобные факультативы. Во-первых, есть просто угроза развития зависимости от этого», - отметила Абанкина.

Кроме того, нужно не допустить излишней эмоциональной и информационной нагрузки на подростков. Для этого продолжительность занятий по компьютерным играм должна быть ограничена. Также важно минимизировать риск манипуляции детьми через виртуальное пространство.

«Наконец, стоит подумать и о хорошей менеджмент-команде, которая сможет обеспечить участие в соревнованиях. Ведь уже в ближайшем будущем турниры выйдут из стен школ и начнутся разные проекты межрегионального и даже международного масштаба», - заключила Абанкина.