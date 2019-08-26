РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 3 сентября пообщается с жителями в прямом эфире, сообщается в Instagram-аккаунте Радио Люберецкого региона.

«Третьего сентября в прямом эфире программы Радио Люберецкого региона выступит глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Начало в 18:10», – говорится в сообщении.

Свои вопросы жители могут отправить на электронный адрес радио: radiolub@mail.ru или задать по телефону: 8(495)554-00-25. Также можно звонить и во время прямого эфира по номеру: 8(495)554-55-72.