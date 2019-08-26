Как получить набор первоклассника малоимущим в Подмосковье

Кому вручат набор первоклассника
В 2019 году 8,5 тысячи первоклассников Подмосковья из малоимущих семей получат в подарок специальные наборы, куда входит портфель и принадлежности для письма, лепки и рисования. Эта мера социальной поддержки будет действовать и в последующие годы.
Наборы получат первоклассники из семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по региону.
При этом ребенок должен обучаться в государственной образовательной организации или муниципальной образовательной организации в Московской области.
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Что входит в набор
Набор первоклассника включает более 15 предметов, которые обязательно понадобятся маленькому ученику.
В него входят:
- рюкзак с эргономичной спинкой,
- подставка для книг,
- три тетради в косую линейку с обложками,
- три тетради в клетку с обложками,
- пенал с двумя отделениями,
- три шариковые ручки,
- три простых карандаша,
- линейка, ластик, точилка,
- набор из 12 цветных карандашей,
- альбом для рисования,
- акварельные краски,
- три кисточки,
- коробка с пластилином,
- цветная бумага.
Стоимость подарка в 2019 году составит 2,6 тысячи рублей.
Где получить
Чтобы получить набор, родитель первоклассника должен обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства с заявлением. При этом необходимо представить справку о доходах.
Заявления принимаются до 22 августа.
Готовый набор можно получить там же, начиная с 1 сентября.
Акция «Собери ребенка в школу»
Не первый год для детей из малоимущих и неблагополучных семей Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав проводит августовскую благотворительную акцию «Собери ребенка в школу».
На сайте ведомства для каждого горокруга региона публикуется список детей, которым требуются школьная одежда, канцтовары, портфели.
Помочь детям может каждый желающий до 30 августа, затем вещи получат дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
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