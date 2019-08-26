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Как получить набор первоклассника малоимущим в Подмосковье

Что входит в набор первоклассника и кто его может получить, читайте в материале РИАМО.

Кому вручат набор первоклассника

© РИАМО в Люберцах, Ксения Корнеева

В 2019 году 8,5 тысячи первоклассников Подмосковья из малоимущих семей получат в подарок специальные наборы, куда входит портфель и принадлежности для письма, лепки и рисования. Эта мера социальной поддержки будет действовать и в последующие годы.

Наборы получат первоклассники из семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по региону.

При этом ребенок должен обучаться в государственной образовательной организации или муниципальной образовательной организации в Московской области.

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Что входит в набор

©  pixabay.com

Набор первоклассника включает более 15 предметов, которые обязательно понадобятся маленькому ученику. 

В него входят:

- рюкзак с эргономичной спинкой,

- подставка для книг,

- три тетради в косую линейку с обложками,

- три тетради в клетку с обложками,

- пенал с двумя отделениями,

- три шариковые ручки, 

- три простых карандаша,

- линейка, ластик, точилка,

- набор из 12 цветных карандашей,

- альбом для рисования,

- акварельные краски,

- три кисточки,

- коробка с пластилином,

- цветная бумага.

Стоимость подарка в 2019 году составит 2,6 тысячи рублей.

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Где получить

© РИАМО, Александр Манзюк

Чтобы получить набор, родитель первоклассника должен обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства с заявлением. При этом необходимо представить справку о доходах.

Заявления принимаются до 22 августа.

Готовый набор можно получить там же, начиная с 1 сентября.

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Акция «Собери ребенка в школу»

© РИАМО в Люберцах, Ксения Корнеева

Не первый год для детей из малоимущих и неблагополучных семей Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав проводит августовскую благотворительную акцию «Собери ребенка в школу».

На сайте ведомства для каждого горокруга региона публикуется список детей, которым требуются школьная одежда, канцтовары, портфели.

Помочь детям может каждый желающий до 30 августа, затем вещи получат дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

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