Как получить набор первоклассника малоимущим в Подмосковье

В 2019 году 8,5 тысячи первоклассников Подмосковья из малоимущих семей получат в подарок специальные наборы, куда входит портфель и принадлежности для письма, лепки и рисования. Эта мера социальной поддержки будет действовать и в последующие годы.

Наборы получат первоклассники из семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по региону.

При этом ребенок должен обучаться в государственной образовательной организации или муниципальной образовательной организации в Московской области.

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