РИАМО - 26 авг. На Волоколамском шоссе водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся на бок, в результате происшествия оказались перекрыты три полосы движения транспорта, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На Волоколамском шоссе, в районе дома 95, водитель грузовика не справился с управлением, машина перевернулась на бок. Ограничены две полосы в область и одна в центр. В результате ДТП никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте работают экстренные службы, ведутся работы по восстановлению движения.