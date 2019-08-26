РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. В культурно-досуговом центре «Союз» в поселке Малаховка подмосковных Люберец 27 августа проведут музыкальную гостиную, сообщается в Instagram-аккаунте КДЦ.

«27 августа в 13:00 в КДЦ «Союз» пройдет музыкальная гостиная «Чайные традиции». По уже сложившей традиции, жителей ждут теплая дружеская атмосфера, приятная музыка и вкусные угощения», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в структурном подразделении МУК «Красковский культурный центр» – культурно-досуговом центре «Союз» по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.