РИАМО - 26 авг. В Москве завершился резонансный процесс по делу о покушении на убийство прохожих на Курском вокзале, фигуранта дела признали виновным и приговорили к тюремному заключению, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

10 сентября 2018 года ранее судимый 56-летний обвиняемый, находясь в зале ожидания №1 Курского вокзала Москвы, набросился с ножом на ожидавшего поезд молодого человека, а затем на девушку, работавшую в салоне сотовой связи. С многочисленными ранениями их госпитализировали. Злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции.

«Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство. Он освободился из мест лишения свободы только в 2017 году, отбыв 11-летний срок за покушение на убийство своей сожительницы», - говорится в сообщении.

Его взяли под стражу и завели уголовные дела. Накануне Басманный районный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений) и 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд поддержал прокуратуру и удовлетворил требование о возмещении в доход государства денежных средств на сумму более 400 тысяч рублей, которые были потрачены на медицинскую помощь потерпевшим. Кроме того, был удовлетворен и иск пострадавшей девушки на возмещение ей морального вреда на сумму в 1 миллион рублей.