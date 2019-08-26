РИАМО – 26 авг. В ходе совещания по вопросам экономики президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в годовом выражении приблизилась к отметке в 4,5%, сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент обратил внимание на рост ВВП на 0,7%, который показала российская экономика за шесть месяцев 2019 года, а также на рост промышленности, который достиг 2,6%. Рост в обрабатывающих отраслях составил в первом полугодии 2%.

«Что еще хотел бы отметить уже в качестве положительного фактора — это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении», — подчеркнул Путин.

Однако, по словам президента, у него вызывает беспокойство ситуация с реальными доходами граждан, которые растут крайне медленно.

«Даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно», - отметил президент.

Он призвал власти принять конкретные решения для повышения реальных доходов населения.