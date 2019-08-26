РИАМО - 26 авг. Московское областное УФАС России признало жалобу на нарушение закона о банкротстве при проведении торгов по продаже имущества должника, арбитражный суд Москвы признал решение антимонопольной службы законным, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в УФАС пожаловалась компания ООО «Воля», заявившая о неправомерности действий организатора торгов по продаже имущества – арбитражного управляющего.

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «Воля» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Воля» обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Суд встал на сторону подмосковного УФАС и подтвердил законность решения антимонопольной службы.