РИАМО - 26 авг. Спортсменка из Подмосковья Стефания Надымова выступила в составе российской сборной на международном летнем Гран-при по лыжному спорту, впервые в рамках этих соревнований прошел командный старт в формате «микст», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

24 августа в немецком городе Обервизенталь прошли соревнования на трамплине HS 106 и в гонке по 5 километров (мужчины) и 2,5 километра (женщины). В составе сборной выступила и Надымова. В этот день российская сборная заняла третье место, уступив Италии и Норвегии. Уже 24 августа во время женского старта на трамплине К 120 и гонке преследования на дистанции 5 километров жительница Подмосковья стала второй, уступив лишь представителю США.

«Стефания Надымова продемонстрировала достойный уровень как в уже традиционном виде соревнований, так и в совершенно новом микст-формате в командном зачете. Это далеко не первая ее награда международного уровня, что свидетельствует о ее прогрессе. Желаю ей поддерживать набранную форму и завоевывать новые медали», – министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.