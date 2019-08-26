РИАМО - 26 авг. Подмосковные полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж из частных домов с ущербом на полмиллиона рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник проникал в дома, расположенные на территориях садовых товариществ, и похищал имущество, после чего покидал места преступления, пользуясь пригородными поездами», – сказала начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.

Мужчину задержали в Зеленограде. Он причастен к серии краж из 10 эпизодов. Общий ущерб составил 566 тысяч рублей.

Подозреваемого заключили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело.