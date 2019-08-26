РИАМО - 26 авг. Банк ВТБ оштрафовали на 600 тысяч рублей за распространение ненадлежащей рекламы финансовых услуг, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области.

Банк распространял информацию о финансовых услугах. В рекламе не были указаны все условия, влияющие на расходы, которые понес бы взявший кредит человек. Там также не было указано наименования лица, оказывающего финансовые услуги. Все это является нарушением Закона о рекламе.

«По результатам рассмотрения обращений Московским областным УФАС России, в отношении банка были возбуждены дела о нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе», – говорится в сообщении.

В итоге должностных лиц привлекли к административной ответственности, общая сумма штрафов – 600 тысяч рублей.