РИАМО - 26 авг. Международный аэропорт «Жуковский» вместе с Летно-исследовательским институтом имени Громова, который является оператором аэродрома «Раменское», занялся комплексным улучшением работы орнитологической службы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Рампорт Аэро».

«Для ускорения работ мы приняли решение максимально поддержать начатую ЛИИ модернизацию и разделить затраты на приобретение новейшего оборудования. Мы – коммерческая структура и можем действовать свободнее в вопросах осуществления закупочных процедур. Таким образом, работы будут завершены в кратчайшие сроки: основной комплекс мероприятий будет осуществлен до открытия выставки МАКС», – сказал первый заместитель генерального директора АО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

Специалисты летного института уже занимаются установкой и введением в эксплуатацию оборудования для отпугивания птиц. По периметру аэродрома создали дополнительный дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и других технических средств.

По словам Солодилина, данные меры помогут в работе орнитологическим службам и обеспечат улучшение обстановки на территории аэропорта.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований. В авиасалоне примут участие порядка 30 стран-участниц и 1 тысяча предприятий и организаций.