РИАМО - 26 авг. Незаконный забор снесли в деревне Каракашево ТиНАО по требованию Госинспекции по недвижимости для обеспечения свободного доступа на территорию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На земельном участке, который относится к землям общего пользования, незаконно был установлен забор. Земельный участок в аренду не предоставлялся, правовые основания для его использования отсутствовали. Разрешение уполномоченного органа власти на ограждение земельного участка также не выдавалось», – сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Вопрос об освобождении земельного участка рассмотрен на Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

«В настоящее время забор демонтирован, незаконно занимаемый земельный участок освобожден, свободный доступ обеспечен», – резюмировал глава контрольного ведомства.