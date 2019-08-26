РИАМО - 26 авг. Более 20 дорог отремонтировали в подмосковном Жуковском в преддверии Международного авиационно-космического салона (МАКС), который откроется 27 августа, сообщила журналистам в понедельник первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Мы к МАКС отремонтировали 24 дороги по всем маршрутам следования общественного транспорта, который поедет на МАКС, из них 14 региональных дорог и 10 муниципальных. Выкосили всю траву, сделали разметку, сделали укрепление обочин. Мы делали обследование дорог, они выглядят шикарно сейчас в городском округе Жуковский», - сказала Кротова.

Она отметила, что с 27 по 29 августа на МАКС будут проходить бизнес-дни, а с 30 августа по 1 сентября – дни массового посещения.

«С 86 до 152 пар увеличено количество поездов, которые следуют в городской округ Жуковский. Двумя платформами обеспечен городской округ Жуковский – «Отдых» и «42-й километр». Остановки будут каждые 5-12 минут. Даже четыре экспресса, которые раньше не останавливались на платформе «Отдых» и следовали напрямую до Рязани, будут останавливаться в дни проведения МАКС», - добавила Кротова.

По ее словам, для транспортного обслуживания посетителей авиасалона выделено 174 бесплатных автобуса «Мострансавто», из них 167 - большого класса. Эти автобусы будут перевозить гостей МАКС-2019 с платформ «Отдых» и «42-й километр», а также от парковки «Быково» до аэродрома «Жуковский». В автобусах впервые покажут ролики с информацией о мероприятиях, которые проходят в Подмосковье.

«Специальных автобусных рейсов до МАКС из Москвы нет. Жителям Москвы удобнее все-таки сесть на электричку и потом воспользоваться бесплатным автобусом», - уточнила Кротова.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Губернатор подчеркнул важность организационных мероприятий, которые были проведены в период подготовки к Международному авиационно-космическому салону 2019 года.

МАКС-2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября под патронажем президента РФ Владимира Путина. На МАКС представят современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований.