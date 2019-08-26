РИАМО - 26 авг. Врачи из Ступина по итогам летнего сезона составили рейтинг детских развлечений, которые чаще всего приводили к травмам и обращению к медицинским специалистам, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

На первом месте среди самых опасных развлечений – качели. Опасность они представляют чаще не для тех, кто качается и кто раскачивает.

«Страдают обычно дошкольники или младшие школьники, которые гуляют одни или со старшими братьями-сестрами. Они подходят на опасно близкое расстояние к качелям и получают удар. В результате – переломы рук, ног. Бывают тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговые», – сказал заместитель главного врача Ступинской больницы Валерий Ануфриев.

Катание на самокатах и велосипедах оказалось на втором месте по травмоопасности. Замыкают тройку экстремальные игры на высоте — гаражах, деревьях, тарзанках.

Как отмечают специалисты, большинство детских травм можно предотвратить. Для этого родителям следует контролировать поведение несовершеннолетних и учить их соблюдать правила безопасности.

«В Московской области созданы условия для оказания медицинской помощи по профилю «травматология» не только взрослым, но и детям. Но гораздо важнее проводить работу по недопущению травм. Я призываю родителей следить за поведением малолетних детей на детских площадках, учить их соблюдать правила безопасности», – заявила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.