РИАМО - 26 авг. В Нескучном саду 28 августа пройдет конкурс красоты «Леди Москва-2019» в рамках проекта «Московское долголетие», сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Цель мероприятия — продемонстрировать возможности, которые предоставляет город людям старшего поколения для личностной самореализации, развития творческих способностей, а также опровергнуть стереотипы, связанные с возрастными стандартами красоты», — говорится в сообщении.

В конкурсе поучаствуют 20 жительниц Центрального административного округа в возрасте от 55 до 73 лет. Им предстоит пройти три этапа конкурсных соревнований. В финал пройдут восемь участниц. Победительница получит звание «Леди Москва-2019».

Во время прохождения всех трех этапов конкурсантки примут участие в дефиле, продемонстрируют зрителям коллекции одежды от ведущих московских модельеров. Также в мероприятии примут участие известные артисты.

Конкурс «Леди Москва» проводится в столице во второй раз. В прошлом году победу завоевала 55-летняя Светлана Беляева.