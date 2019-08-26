РИАМО – 26 авг. Фигурант дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, свою вину в нападении на правоохранителя также признал Иван Подкопаев, сообщает РБК.

«Обвиняемым заявлено ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке», — сказал представитель суда.

Из этого следует, что свою вину Подкопаев признал.

Еще один фигурант дела об акции протеста 27 июля – Данил Беглец – также признал вину в нападении на сотрудника правопорядка. Беглец планирует просить о рассмотрении его дела в особом порядке. Обоим мужчинам вменяют часть 1 статьи 318 УК.

Митинг 27 июля прошел в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Во время митинга, по официальным данным МВД, были задержаны 1074 человека. СК России возбудил после акции уголовное дело о массовых беспорядках.