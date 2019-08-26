РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. В Подольске в понедельник стартовала презентация проектов на соискание премии «Наше Подмосковье», всего в первый день презентации жюри рассмотрит более 120 проектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

«В городском округе Подольск в понедельник, 26 августа, стартовала презентация проектов соискателями премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Она будет проходить в концертном зале администрации муниципалитета в течение двух дней – 26 и 27 августа. В первый день экспертное жюри рассмотрит 122 проекта, всего же в этом году жители Подольска направили на соискание премии 243 проекта», – говорится в сообщении.

Каждому соискателю дано около 5 минут для выступления с учетом вопросов от жюри. При оценке материала эксперты обращают внимание на охват аудитории граждан, на открытость и активность выступающего. При этом проекты жителей горокруга в текущем году приобрели более широкую социальную значимость по сравнению с 2018 годом.

Проекты на присуждение премии подавались в четырех номинациях: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв». В нынешнем году премия едина для всех четырех номинаций и составляет 180 тысяч рублей.

В составе экспертного жюри премии – представитель Главного управления социальных коммуникаций Московской области Сергей Занин, члены совета по присуждению премии Елена Успенская и Павел Здоровцев, депутат совета депутатов городского округа Подольск Виктор Щукин, председатель совета ветеранов Вячеслав Рубцов, председатель Подольского отделения «Всероссийского общества инвалидов» Татьяна Круглова.

Всем участникам презентации проектов необходимо иметь при себе паспорт. Авторы, которые не смогли прибыть для защиты своих работ, будут проинформированы о возможности презентовать проекты в доме правительства Московской области в другие дополнительные дни.

Презентация проектов проходит с 10:00 до 18:00 в концертном зале администрации Подольска по адресу: улица Кирова, дом №4.