РИАМО – 26 авг. Савеловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему сотруднику университета «Синергия» Михаилу Исаханову, он оказался на скамье подсудимых после резонансного ДТП, в котором погибла женщина на 9 месяце беременности, сообщает kp.ru.

В июне прошлого года Исаханов не справился с управлением, вылетел на тротуар на улице Верхняя Масловка и сбил пешеходов. В ДТП погибла 28-летняя Наталья Львова, а также ее доношенная дочка — она умерла во время родов. Еще одна женщина в аварии получила тяжелые травмы.

«Куда летел водитель на своей иномарке и как оказался на тротуаре, до сих пор непонятно. В крови Михаила Исаханова нашли следы наркотических веществ, но свою вину он так и не признал», — говорится в сообщении.

Виновника ДТП приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить 2,5 миллиона рублей семье погибшей и 1 миллион — пострадавшей.

Ранее прокурор попросил для Исханова 6 лет и 10 месяцев лишения свободы.