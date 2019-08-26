РИАМО - 26 авг. За неделю из-за укусов клещей в больницы Подмосковья обратилось порядка 1,8 тысячи человек, отмечаются единичные эпизоды заражения клещевым боррелиозом, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным лабораторных исследований клещей, исследованных в лабораториях Московской области, установлено отсутствие в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита, однако в 18,2% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3,56% – гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,23% – моноцитарного эрлихиоза человека», – говорится в сообщении.

Наиболее часто случаи укусов клещей происходят за городом, в деревнях и на дачах. С начала сезона 2019 года в Московской области обработано более 3500 гектаров территорий, в том числе около 1800 гектаров на территории летних оздоровительных учреждений. Акарицидную обработку также проводят в лесопарковых зонах, детских дошкольных организациях и зонах отдыха.

Для профилактики заболеваний и заражения клещевым энцефалитом были привиты более 9 тысяч жителей, среди которых около 3 тысяч – это дети.

Чаще всего такие прививки делают тем, кто собирается ехать в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также людям, находящимся в профессиональных группах риска, которые работают в природных биотопах.