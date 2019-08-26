РИАМО - 26 авг. В Подмосковье 29 и 30 августа пройдет слет выпускников областных детских домов «Право на успех», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Более 100 выпускников подмосковных детских домов прошлых лет примут участие в слете выпускников детских домов Московской области «Право на успех», который пройдет 29-30 августа на базе учебно-реабилитационного молодежного центра Российского государственного социального университета в Рузе», – сказала Забралова.

По ее словам, мероприятие приходит уже третий год подряд. Участие в нем примут те, кто покинул детские дома пять и даже 10 лет назад. Ребята расскажут о своих успехах и поделятся опытом. Кроме того, мероприятие посетят известные деятели искусства, культуры, а также спорта и бизнеса.

«Например, ожидается участие известного телеведущего и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, ректора РГСУ Натальи Починок, вице-президента боевого самбо России Михаила Эпштейна и многих других. Также для ребят организуют тренинги, интерактивные и деловые игры, концертную программу», – заключила Забралова.

Детдома Подмосковья в 2019 году выпустили 69 воспитанников, 10% из которых поступили в высшие учебные заведения, а 81% пошли в колледжи. Еще 9% продолжат обучение в школе.