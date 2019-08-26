РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. В подмосковном Подольске 31 августа и 1 сентября активисты проведут субботники по уборке парка у усадьбы «Ивановское», сообщается на странице активиста Михаила Чирикова в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие жители Подольска. Приглашаем на уборку парка усадьбы «Ивановское». 31 августа и 1 сентября с 10:00 мы будем проводить субботник по уборке мусора за усадьбой», – написал Чириков.

Он отметил, что всем желающим будут раздавать мешки и другой инвентарь для уборки. Сбор состоится в 10:00 рядом с центральным входом в усадьбу.