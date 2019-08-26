РИАМО - 26 авг. Стратегию социально-экономического развития городского округа Ступино на период до 2030 года утвердили на заседании окружного совета депутатов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Разработка стратегии требовала публичного обсуждения, и население активно в этом участвовало. Жители показали высокое знание проблем округа. Проект стратегии дополнялся и корректировался в соответствии со всеми замечаниями», – отметила заместитель главы администрации Лариса Курмаева.

По ее словам, основные показатели социально-экономического развития округа – это сохранение численности постоянного населения на уровне 122 тысяч жителей, развитие сельской территории и повышение качества жизни на селе.

«Также нам требуется в два раза увеличить объем отгруженных товаров и услуг собственного производства, практически на 50% повысить инвестиции в основной капитал и в пять раз поднять бюджетные инвестиции», – отметила Курмаева.

Также замглавы сделала отчет об исполнении бюджета за первое полугодие.

«Доходная часть бюджета городского округа Ступино за первое полугодие исполнена в объеме 2,85 миллиарда рублей или на 46,5 % относительно годовых плановых назначений. Поступления от налогов на доходы физлиц увеличились на 12%», – сказала она.

Расходная часть бюджета исполнена на 41,2% и составила 2,89 миллиарда рублей. Основные статьи бюджета – 57% расходов приходятся на образование, 10% – на ЖКХ, 7% – на культуру.

Депутаты обратили внимание, что нужно усилить работу по газификации сельских населенных пунктов, капитальному ремонту детских площадок, привести в порядок кладбища.