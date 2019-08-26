РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. Юная спортсменка из подмосковных Люберец Ксения Белякова успешно выступила на первенстве России по карате WKF (Всемирной федерации карате), она заняла третье место, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

Соревнования прошли в Калининграде с 22 по 26 августа. В них участвовали почти 900 спортсменов из 60 регионов России.

«Во время состязаний 14-летняя воспитанница спортклуба «Держава» Ксения Белякова провела пять непростых боев, которые принесли ей третье место», – говорится в сообщении.