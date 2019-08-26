РИАМО – 26 авг. Пенсионерка из Москвы сообщила мошенникам данные карты в надежде получить компенсацию за лечение и лишилась 550 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На городской телефон жительницы улицы Плющиха 1944 года рождения поступил звонок от человека, который представился сотрудником колл-центра горячей линии соцзащиты. Злоумышленник пообещал, что женщине переведут компенсацию за неиспользованное лечение. Заявительница сообщила данные банковской карты и коды из смс», — сказал собеседник агентства.

В результате со счета женщины списали 550 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».